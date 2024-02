Wanessa chora e é consolada por brothers - Reprodução de vídeo / TV Globo

Wanessa chora e é consolada por brothersReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/02/2024 10:01

Rio - Wanessa foi às lágrimas durante a festa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, por acreditar que não chega à final do reality show e foi consolada por Yasmin Brunet e Leidy Elin, na madrugada deste sábado. Para a cantora, Davi será o grande campeão desta edição do programa.

"Eu não vou ganhar isso aqui. Não vou chegar na final", disse a filha de Zezé di Camargo, aos prantos. Leidy comentou: "Você botou na sua cabeça que o Davi é campeão". "Mas ele é", rebateu a cantora. "A gente não sabe como está lá fora. Segue seu coração", aconselhou a trancista. "Eu não tenho nada de especial", opinou a artista.

Yasmin, Leidy e Lucas tentaram consolar a sister. "Você é luz, para com isso", disse a trancista. "Você é maravilhosa", afirmou a modelo. "Você é incrível, de verdade. Relaxa", pontuou o professor de educação física.