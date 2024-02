Yasmin Brunet critica Nizam - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/02/2024 09:57 | Atualizado 19/02/2024 10:18

Rio - Yasmin Brunet soltou o verbo sobre Nizam durante uma conversa com Lucas Henrique, Leidy Elin e Wanessa, na áera externa da casa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada desta segunda-feira. A modelo criticou o brother depois do capoeirista relembrar que o executivo de contas fez comentários sobre o corpo das mulheres da casa. Ele, no entanto, destacou que não sabia detalhes sobre o conteúdo das falas.

"Eu não sei, eu não estava lá. Acho que as pessoas não quiseram me falar", disse Lucas. Leidy Elin reagiu: "Gente, que escrotinho". O capoeirista continuou: "Eu acho que me falaram isso meio que para amenizar o que ele falou". Yasmin, então, opinou: "Ah, porque esse gato lindo, maravilhoso, cara do gênio do Aladdin não quer corpo de mulher de verdade, entendeu? Tipo ele, que é cheio de bomba também". "Quer ver corpo que ele vê na internet", destacou Leidy.

Wanessa se aproxima e a modelo explica o assunto: "O Nizam falou que achou que o corpo das mulheres aqui na casa ia ser mais bonito, porque na internet era mais bonito. Aquele lindo, com aquela barba bizarra, todo estranho. Estou louca para ver ele lá fora". Lucas opinou: "Eu acho, de verdade, que ele direcionou o comentário. Talvez ele deva ter falado da Yasmin, só que a galera não quis me falar. Eu não sei se o Alegrete estava na conversa. Isso foi no Quarto do Líder, na liderança com o Rodriguinho". "Óbvio", pontuou a modelo. "Que desnecessário", afirmou Wanessa. "É nojento, escroto, babaca. Macho escroto", declarou a filha de Luiza Brunet.

Momentos depois, Wanessa recordou. "Ele (Nizam) estava comentando como é a mulher que ele gosta, que ele não gosta de mulher muito montada, que gosta de mulher mais natural. É um gosto dele, ele tem direito de falar, mas acho que já é desnecessário. Mas não é tão grave quanto você falar do corpo de uma mulher". Lucas afirmou que os comentários devem ter sido piores.

Yasmin concordou: "Não foi isso que ele falou, é óbvio que não foi isso que ele falou. Para o Pizane ficar noiado que iria sair porque estava do lado ouvindo? Foi algo bizarro", disse. "Foi algo bizarro, com certeza. Estou doida para ver esse lindão lá fora. Essa pic* de ouro", completou. "Ainda bem que foi [eliminado]", respondeu o capoeirista. "Mas se ele não tivesse ido, vocês iam deixar a gente conviver com ele esse tempo todo sem saber do lado dele, conversando com ele?", questionou Yasmin. Lucas esclareceu que só soube da situação quando o brother deixou o reality.

Nizam reconheceu erro depois de deixar o reality

Após sua eliminação em janeiro, Nizam participou do "Mais Você" e chorou bastante quando Ana Maria Braga abordou os comentários que ele fez com Rodriguinho, Vinicius e Pizane sobre o corpo de Yasmin Brunet. O ex-brother reconheceu que errou e disse que espera melhorar. "É ridículo, infantil, eu tenho minha mãe, irmã, minhas sobrinhas, imagina se falassem isso delas... Infelizmente pra aprender, a gente tem que errar. Eu estou feliz de sair e ver esse erro antes que ele se tornasse muito pior. Eu vou conseguir olhar, evoluir, melhorar e tentar ser exemplo pra todos que querem melhora. Meu comentário foi extremamente machista, a responsabilidade é minha, eu assumo. Mas eu não posso mais só olhar pra trás".

O brother também negou ter feito comentários sobre o corpo das mulheres por ter "esquecido" que estava sendo filmado. "Não esqueci que eu estava sendo filmado e até acho que se eu tivesse contado (pra Yasmin Brunet e pra Wanessa Camargo) o que foi falado no quarto, eu teria sido honesto, eu teria me desculpado e elas talvez aceitariam, entenderiam. O meu erro foi não ter falado o que aconteceu, talvez querendo me proteger. Não é porque eu esqueci que tem câmeras, eu fui infeliz na minha fala... A gente tem que se desconstruir e não é de uma hora pra outra, é um processo longo, doloroso", completou.