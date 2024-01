Nizam é o quarto eliminado do 'BBB 24' - João Cotta / Globo

Publicado 22/01/2024 10:53 | Atualizado 22/01/2024 12:05

Rio - Nizam participou do "Mais Você" e tomou café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga nesta segunda-feira. Quarto eliminado do "BBB 24" em um paredão contra Giovanna Pitel e Raquele, neste domingo, o ex-brother falou sobre sua participação no reality show da Globo.

O executivo de contas foi parar no paredão depois de receber sete votos, entre eles o de Alane, com quem quase viveu um affair na casa. "Ela veio falar comigo (sobre ter votado nele) e eu já esperava o voto dela por tudo que aconteceu. Claro que eu fiquei muito chateado, me machucou pelo fato de a gente ter olhado um no olho do outro e ter falado que a gente não ia votar um no outro", disse Nizam sobre ter recebido voto da paraense.

Nizam explicou o motivo do romance com Alane não ter ido pra frente. "Não chamo de romance, eu vejo como troca de carinho... A gente combinou bastante, eu a respeitei muito, chamei ela pra conversar pra gente entender nossa posição no jogo, o que cada um queria... A gente queria ficar, mas o momento era muito cedo", analisou.

O ex-brother também falou sobre suas atitudes no programa e contou que se arrependeu de tudo que fez na casa mais vigiada do Brasil. "Eu tenho absoluta certeza que eu poderia ter agido de forma diferente. Se arrependimento matasse... Eu não posso mudar o que passou, fui infeliz nas minhas palavras, nas minhas ações, fui egoísta e tenho que reconhecer meu erro", disse Nizam.

Vanessa Lopes

No "BBB 24", Nizam ficou muito amigo de Vanessa Lopes, mas acabou falando mal da influenciadora digital e afirmou que ela vivia apenas se olhando no espelho. O executivo de contas disse que dentro do programa não dá pra lembrar exatamente o que foi dito, mas reconhece que errou.

"Foi uma fala infeliz, absolutamente infeliz. A gente não lembra exatamente o que foi falado lá dentro. Eu deveria ter assumido a culpa quando ela se sentiu mal, ter reconhecido o sentimento dela. Para a gente se desconstruir... A responsabilidade do que eu falo é minha, mas é muito legal quando a gente tem alguém... Aqui fora, se eu falo algo, tem alguém que vai falar: 'isso não é legal'. Lá dentro é diferente, você não tem esse feedback. Eu fui muito infeliz na minha fala", assumiu Nizam, sobre ter dito que Vanessa Lopes estava sempre olhando para os espelhos da casa. "Eu não pensei nos gatilhos, nas emoções, fui muito infeliz", completou o ex-brother.

Ana Maria relembrou que antes de apertar o botão de desistência, Vanessa Lopes tentou fazer Nizam desistir do programa junto com ela. "Isso foi uma surpresa. Eu não entendi (porque ela o chamou pra desistir). No momento em que ela falou 'aperta comigo', isso ficou martelando na minha cabeça... Mas depois eu tentei dar apoio ao Bin (Laden). Eu acho que a Vanessa fez o que foi melhor para ela e para o coração dela. Ela falou muito de sinais, eu não acreditei que ela fosse apertar realmente... Quando eu estava com ela, levei ela pra cozinha duas vezes porque eu não queria que ela apertasse o botão de desistência antes de pelo menos passar por uma especialista dentro da casa", relembrou.

Yasmin Brunet

Nizam chorou bastante quando Ana Maria Braga abordou os comentários que ele fez com Rodriguinho, Vinicius e Pizane sobre o corpo de Yasmin Brunet. O ex-brother reconheceu que errou e disse que espera melhorar.

"É ridículo, infantil, eu tenho minha mãe, irmã, minhas sobrinhas, imagina se falassem isso delas... Infelizmente pra aprender, a gente tem que errar. Eu estou feliz de sair e ver esse erro antes que ele se tornasse muito pior. Eu vou conseguir olhar, evoluir, melhorar e tentar ser exemplo pra todos que querem melhora. Meu comentário foi extremamente machista, a responsabilidade é minha, eu assumo. Mas eu não posso mais só olhar pra trás", disse.

O brother também negou ter feito comentários sobre o corpo das mulheres por ter "esquecido" que estava sendo filmado. "Não esqueci que eu estava sendo filmado e até acho que se eu tivesse contado (pra Yasmin Brunet e pra Wanessa Camargo) o que foi falado no quarto, eu teria sido honesto, eu teria me desculpado e elas talvez aceitariam, entenderiam. O meu erro foi não ter falado o que aconteceu, talvez querendo me proteger. Não é porque eu esqueci que tem câmeras, eu fui infeliz na minha fala... A gente tem que se desconstruir e não é de uma hora pra outra, é um processo longo, doloroso", completou.

Bin Laden

Questionado sobre o que pensava de Bin Laden, Nizam afirmou que gosta muito do funkeiro, mas o chamou de fofoqueiro. "Eu gosto muito do Bin, a gente se deu muito bem na casa, mas alguns problemas rolaram por causa de fofocas feitas por ele. Eu vou colocar ele como fofoqueiro. Eu sei que ele não vai me levar a mal", disparou.

Davi

Nizam teve algumas brigas bem feias com Davi no reality show. Ainda assim, o ex-brother garantiu que não leva mágoas. "Davi era o cozinheiro. Cozinhou pra caramba, apesar de ter desperdiçado muita comida. Mas a maior característica dele era fazer com paixão e ele cozinhava bem demais. A comida dele era de comer rezando", iniciou.



"No começo, a gente se deu bem, mas por uma má informação que veio do Bin Laden, acabou causando essa briga com o Davi. O Davi faltou com respeito comigo, independente das motivações dele. Ele gerou alguns comentários que não vale a pena citar, que são problema dele, quando ele sair ele vai resolver isso... Mas, independente do que aconteceu, eu acho que ele tem personalidade forte, potencial e tem seus princípios", completou.

Giovanna Pitel

Agora que não está mais no programa, Nizam torce para que Giovanna Pitel seja a campeã do "BBB 24". "Ela é gente boa. Melhor pessoa da casa. A pessoa que eu gostaria que fosse campeã do BBB 24", disparou.

Paredão Quíntuplo

No domingo, após a eliminação de Nizam, um novo paredão foi formado. Rodriguinho se tornou líder e indicou Alane. Além dela, também estão na berlinda Vinicius, Giovanna Pitel, Marcos Vinicius e Luigi. Nizam espera que Giovanna Pitel continue na casa.

"Vendo de fora, eu mudei minha opinião. Eu acho que quem fica pode ser a Pitel. Tem vários motivos para a Alane estar nesse paredão, a quantidade de erros dela dentro da casa... Eu acho que o Vinicius pode sair, ele diminuiu muito a dor da Vanessa Lopes, acho que o Vini pode sair", arriscou Nizam, que finalizou o programa dizendo que espera mostrar quem ele é verdadeiramente.

"A atitude de reconhecer (o erro) é essencial pra mudar e mudar também as pessoas ao redor. Eu peço desculpas pelas palavras ditas, pelo que eu causei, pelos sentimentos que eu causei. Nunca foi minha intenção. Eu não sou esse tipo de pessoa. Agora quero mostrar quem sou", garantiu.