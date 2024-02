Deniziane, Fernanda e Matteus formam o nono paredão do ’BBB 24’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Deniziane, Fernanda e Matteus formam o nono paredão do ’BBB 24’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/02/2024 07:30

Rio - Após muitas surpresas, o nono paredão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo. Deniziane, Fernanda e Matteus estão na berlinda e disputam a preferência do público. Desta vez, o voto é para eliminar. Um dos participantes deixa o reality show nesta terça.



fotogaleria

Dono do poder curinga, MC Bin Laden descobriu no programa ao vivo que estava imune. A líder Raquele indicou Deniziane ao Paredão e disparou. "Não sou prioridade dela". Anjo automine, Michel se surpreendeu ao saber que não imunizaria mais alguém e, sim, mandaria um brother ao paredão. O professor de geografia escolheu Lucas. "Ele começou meu nome em algumas situações que não foram reais", explicou.

Fernanda foi a mais votada pelos participantes no confessionário, com 10 votos. Já Matteus recebeu três votos e foi o segundo mais votado. Os dois se juntaram a Deniziane e Lucas no paredão. Fernanda, Lucas Henrique e Matteus disputaram a Prova Bate e volta, que envolvia sorte. Lucas levou a melhor e escapou da berlinda.