Nizam se pronuncia após comentário sobre corpo de Yasmin Brunet voltar à tona no ?BBB 24? - Reprodução / Instagram

Nizam se pronuncia após comentário sobre corpo de Yasmin Brunet voltar à tona no ?BBB 24? Reprodução / Instagram

Publicado 19/02/2024 20:19 | Atualizado 19/02/2024 20:44

Rio - Nizam fez uma declaração nesta segunda-feira (19), através do Stories do Instagram, após vir à tona novamente a conversa que ele teve no "BBB 24" com os meninos, onde falaram sobre o corpo de Yasmin Brunet. Ele disse que já conversou com a família da sister aqui fora e está tudo bem. Agora, está aguardando a modelo sair do programa para poder conversar.

fotogaleria

"Gente, o que eu tenho que falar é o seguinte: eu estive com a família da Yasmin Brunet e está tudo bem. Falei com eles e, realmente, está tudo bem. A partir de agora, a pessoa que tenho que falar é a Yasmin. Quando ela sair da casa, eu vou conversar. Nada mais e nada menos", disse.

A fala do brother aconteceu na primeira semana do reality , mas voltou a ser lembrada nesta madrugada, quando Lucas contou para Yasmin sobre os comentários feitos por Nizam. De manhã, a sister chorou e foi consolada por Wanessa, que organizou até um "desfile de corpos imperfeitos" para apoiar a amiga.

Relembre a conversa:



No quarto do líder, no dia 13 de janeiro, Nizam perguntou para os meninos se eles achavam a Yasmin bonita de corpo. Vinicius disse que não gosta de loiras, e cita outras mulheres que têm mais interesse na casa. Rodriguinho também responde dizendo que a modelo já foi melhor, porque agora está mais velha.



Nizam rebate dizendo que achou o corpo de Yasmin "meio estranho". Em seguida, Rodriguinho termina dizendo que ela "largou a mão" por estar comendo muito no reality.