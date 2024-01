Rodriguinho opina sobre aparência de Yasmin Brunet - Reprodução de vídeo

Rodriguinho opina sobre aparência de Yasmin BrunetReprodução de vídeo

Publicado 13/01/2024 10:14 | Atualizado 13/01/2024 10:18

Rio - Yasmin Brunet, de 35 anos, foi assunto no quarto do líder, Rodriguinho, na madrugada deste sábado. O cantor, Nizam e Vinicius opinaram sobre a beleza e o corpo da modelo, que faz parte do 'Camarote', do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. O ex-vocalista de Os Travessos disse que, apesar de ser bonita, a loira "já foi melhor". O executivo de contas internacional considerou o corpo da filha de Luiza "estranho".

"Acha a Yasmin Brunet bonita de corpo?", quis saber Nizam. "Não gosto de loira", comentou Vinicius. "Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor, está mais velha, mas é bonita ainda", afirmou o pagodeiro. "Não estou falando do rosto, não", ressaltou o executivo de contas internacional. "O rosto dela é lindo", disse Rodriguinho. Nizam opinou: "Eu acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...". "O meu, se eu jogar uns negocinhos, eu também fico lindo", disse Vinicius.

"Eu acho ela super legal", despistou Nizam. O ex-vocalista de 'Os Travessos' voltou a dar sua opinião. "Você percebe, ela está mais velha. Ela largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo! Ela parou de fumar... Mas, lá fora, ela arrumadona nas baladas, negão". Momentos depois, os brothers perceberam a movimentação de Yasmin para ir tomar banho através da Central do Líder.

Os administradores do perfil da modelo compartilharam vídeos de todos os momentos e lamentaram. "Muito triste tudo que foi falado no Quarto do Líder sobre a Yasmin. Sinceramente, até quando?! Lamentável".

Mãe de Yasmin, Luiza Brunet também se manifestou sobre a conversa de Nizam, Rodriguinho e Vinicius. "Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza", escreveu ela no Instagram Stories. Depois, ela detonou o cantor. "Rodriguinho. Pai de cinco filhos e agressor de mulher".

No X, antigo Twitter, os internautas também reagiram às declarações dos brothers. "É uma coisa inacreditável ver uma cena dessa se repetir todo ano. Esses machos uó tem que se olhar no espelho. Como disse Marcela no 'BBB 20', autoestima de homem tinha que encapsular e vender", opinou uma usuária da rede social. "Não, não dá pra ouvir tanta nojeira .Por isso não dá pra dar moral pra feio mesmo. Como que tem coragem de falar da Yasmim? Juro, a mulher é hipnotizante de tão linda. Isso só pode ser porque sabem que não tem chance", afirmou outra.

