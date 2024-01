Davi, Juninho e Thalyta estão no paredão - Reprodução / TV Globo

Davi, Juninho e Thalyta estão no paredão Reprodução / TV Globo

Publicado 13/01/2024 07:27

Rio - O segundo paredão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, foi formado na noite desta sexta-feira, e Davi, Juninho e Thalyta estão na berlinda. Vale lembrar, que desta vez, o público vota em quem deve permanecer na casa. Um dos participantes deixa a casa mais vigiada do Brasil neste domingo.

Anjo da semana, Matteus, que estava imune, também imunizou Lucas Pizane. O líder Rodriginho indicou Davi para a berlinda, após colocar o brolher, Isabelle e Beatriz em sua 'mira'. "Hoje a gente conversou e eu botei uns pingos nos i's'. Foi muito difícil votar. Meu critério de votação foi porque ele votou em mim primeiro", justificou o cantor.

No confessionário, Juninho e Raquele receberam seis votos, cada, dos demais participantes. Rodriguinho precisou desempatar e mandou Juninho para o paredão. No contra-golpe, o o motoboy puxou Thalyta para o paredão.

'Péssimo jogador'

Indicado pelo líder, Davi alfinetou Rodriguinho durante o discurso para ficar no reality show. "Estou bem posicionado dentro da casa, até agora não cometi falha nenhuma. Acho que o voto do Rodriguinho foi um voto com emoção, e não estratégia e, pra mim, isso faz dele um péssimo jogador".