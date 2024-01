Rodriguinho diz que já conquistou o valor do prêmio do 'BBB' - Reprodução de vídeo

Publicado 13/01/2024 08:16

Rio - Rodriguinho não gostou nada de ser considerado 'um péssimo jogador' por Davi, após indicá-lo ao paredão. O cantor rebateu a declaração do motorista em conversa com Yasmin Brunet e outros brothers na área externa da casa do "Big Brother Brasil 24", na madrugada deste sábado. O cantor, inclusive, contou que já conquistou o valor do prêmio do reality show, que pode chegar a R$ 3 milhões.

"R$ 3 milhões. Legal, é dinheiro. Já tenho esse dinheiro também. Não tem emoção aqui não. Me chamando de emocionado?", quis saber o cantor. "No dia que um moleque de 21 anos me tirar a peruca...", completou.

Ele ainda disse que não queria desmerecer o prêmio. "Cara, longe de mim desmerecer esse programa e esse prêmio.. Mais da metade do Brasil queria estar aqui. Só que é o seguinte. Eu vou na televisão desde os meus 10 anos de idade, R$ 3 milhões , com todo respeito, é o que eu deixei de show", revelou.

'Não quero olhar na cara'

Em outro momento, Rodriguinho disse a Wanessa que não quer mais trocar ideia com Davi. Eu não quero ideia, eu não quero olhar na cara. Eu não quero ideia", destaca o cantor, que diz que o motorista revelou que não votaria nele.

"Ele falou assim pra mim hoje: 'Se eu voltar desse Paredão, você não é minha opção de voto'. Sabe por que eu não sou opção de voto dele? Porque eu sou fraco no jogo. Porque ele não vê um oponente forte". A filha de Zezé disse que Davi disse o mesmo para ela. "É que a gente tem esse jogo meio legal com todo mundo".

Rodriguinho, então, opinou: "A gente é fraco. Você toma 24 corações e você é fraca? Todo mundo gosta de você e você é fraca? Eu sou fraco? Você está falando pro Líder que ele é fraco, beleza? E o Líder pode te botar no Paredão direto. Foi".