Matteus cai no choro com presente do Anjo no 'BBB 24' - Reprodução/Twitter/TV Globo

Publicado 13/01/2024 18:35 | Atualizado 13/01/2024 18:35

Rio - Matteus Amaral, de 27 anos, não conseguiu segurar as lágrimas depois de escutar um recado de sua família no Almoço do Anjo. Neste sábado (13), o participante teve que ser consolado pelos brothers Deniziane, Lucas Henrique e Lucas Luigi ao receber o presente da prova de imunidade que ganhou na última sexta-feira (12).