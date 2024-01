Matteus vence a Prova do Anjo - Reprodução / TV Globo

Publicado 12/01/2024 15:57 | Atualizado 12/01/2024 16:16

Rio - Matteus levou a melhor na primeira prova do anjo do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, nesta sexta-feira. Com a vitória, ele está imune e poderá imunizar um outro participante. O estudante de engenharia agrícola ainda ganhou uma passagem internacional com acompanhante por vencer a disputa.

Dono do colar do anjo, Matteus a convidou Deniziane, Lucas Henrique e Lucas Luigi para o almoço do Anjo; e escolheu Lucas Luigi e Isabelle para o Castigo do Monstro. No Castigo, o vendedor carioca usará uma fantasia de bruxo e a dançarina de corvo. Eles terão que terão que se revezar em torno de um caldeirão montado no gramado da casa, sem deixá-lo desacompanhado.

Na prova, os brothres duelaram em um jogo de perguntas e respostas. O primeiro deles a ser escolhido, escolhia outro brother para desafiar. Em seguida, aparecia uma pergunta no telão. Quem apertasse primeiro o botão do totem, escolhia duas alternativas (entre A, B ou C), antes mesmo de ver as opções de olhar as respostas . O último a apertar o botão, ficava apenas com a opção restante. Vencia quem acertasse a questão.