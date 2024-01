Alane e Nizam trocam carinhos embaixo do edredom - Reprodução

Alane e Nizam trocam carinhos embaixo do edredomReprodução

Publicado 12/01/2024 08:15 | Atualizado 12/01/2024 08:18

Rio - Os participantes Alane e Nizam dormiram na mesma cama, no quarto Fada, na noite desta quinta-feira, e acordaram no maior clima de romance nesta sexta. Em determinado momento, os dois ficaram de "conchinha". Nesta manhã, o executivo de contas acordou, deu um beijo na bochecha da sister e ficou de rostinho colado com ela.

fotogaleria

Depois, Alane pegou a mão de Nizam e colocou em cima de seu peito. Enquanto isso, o rapaz passou a massagear o pescoço da bailarina. E o clima pegou fogo. Houve um momento em que Alane chegou a ser flagrada com a mão nas partes íntimas de Nizam.

Mais cedo, os dois haviam conversado e chegado a conclusão que não iriam se envolver em um relacionamento amoroso no programa neste momento.