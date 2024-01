Maycon é o primeiro eliminado do BBB 24 - Reprodução

Publicado 11/01/2024 22:54 | Atualizado 11/01/2024 23:05

Rio - Fim de jogo! Maycon foi o primeiro eliminado do BBB 24, na noite desta quinta-feira (11). O participante levou 8.46% da média dos votos, após ter recebido 7,36% dos Votos da Torcida e 9,55% dos Votos Únicos, em um paredão triplo contra Yasmin Brunet e Giovanna.

Após receber o resultado de sua eliminação, Maycon caiu no choro e foi consolado pelos brothers. Por causa da nova prova do líder, o participante precisou sair sozinho pela porta da frente da casa. "Meu sonho jamais morrerá", disse Maycon ao se despedir do reality.

Confira o momento: