Yasmin Brunet se assusta ao ver madeixas após festa no ’BBB 24’Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2024 13:00 | Atualizado 11/01/2024 13:01

Rio - Yasmin Brunet, 35 anos, se assustou ao ver a situação do próprio cabelo após a primeira festa no "BBB 24". A modelo, que é conhecida pelas longas madeixas saudáveis de "sereia", chegou a comparar os fios com um antigo mega hair usado por Britney Spears, e arrancou risadas de muitos seguidores na web.

"Caral**! Jesus, meu cabelo. Que por** é essa? Parece a Britney Spears quando ela colocou mega [hair] e deu errado, sabe? Bizarro", disparou a modelo, visivelmente surpresa, referindo-se ao episódio em que a cantora norte-americana foi fotografada com uma parte do aplique caindo, no ano de 2010.

O próprio perfil da filha de Luíza Brunet aproveitou para compartilhar o registro do momento, divertindo os internautas. "O meme é real! O cabelo da nossa sereia está em apuros", escreveu a equipe na legenda.

"A grande prova de resistência da gata", disse uma usuária. "O cabelo pedindo socorro", brincou outra. "Salvem o cabelo da nossa sereia!", pediu uma fã.

