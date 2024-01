Nizam do 'BBB 24' - Reprodução/Globo

Publicado 11/01/2024 12:47

Rio - Nizam conversou com Vanessa Lopes nesta quinta-feira (11). No quarto Fada do "BBB 24", ele questionou a sexualidade de Juliano Floss e disse que o Tiktoker tem "vocação" para ser gay.

"Me fala desse Juliano... você sabia que eu sempre achei que Juliano Floss era gay? Sempre achei que ele fosse gay, brother. Ele tem mais vocação pra isso, na real. Ele não é nada? Ele dançando é muito gay, velho", falou ele.

Vanessa afirmou que Juliano Floss é heterossexual e defendeu o trabalho do colega. "Ele não é. Zero. Eu estava explicando isso hoje... é que temos a tendência a criar e achar o que é masculino e feminino. A base de dança dele é bem contemporânea, um estilo mais balé. É um negócio mais delicado, a pessoa vai pegando o jeito mais delicado e passa pro cotidiano, por isso povo fica falando, ele é zero", respondeu.

O Pipoca, porém, insistiu . "Nada de nada?", perguntou. "Nada de nada, se eu achasse alguma coisa, eu falava qualquer coisa e parava de falar, sei lá. Estou te falando, ele é zero", reforçou Lopes.