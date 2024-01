Maycon e Davi se desentendem na festa do BBB 24 - Reprodução

Publicado 11/01/2024 08:16 | Atualizado 11/01/2024 08:25

Rio - O clima ficou pesado entre os participantes Maycon e Davi durante a primeira festa do "BBB 24", que aconteceu na noite desta quarta-feira. Tudo começou quando Davi chamou o cozinheiro, que está no paredão, para uma conversa.

O baiano afirmou que gostaria de falar sobre o jogo e criticou Maycon pela forma como ele lidou com Yasmin Brunet na terça-feira. Maycon afirmou que não queria conversar e que estava Davi bebendo. "Você já bebeu mais do que eu, está além de mim", disse Maycon para o baiano. "Não vou falar de game agora", completou.

O cozinheiro disse para Davi que se ele quisesse ajudá-lo, o melhor a fazer seria entrar no confessionário e pedir ao público para ele ficar. "Entra no confessionário amanhã e pede pra eu ficar", afirmou.

Maycon disse ainda que a vitória contra um participante forte é maior do que contra uma "planta". Ele ainda citou Fiuk, do "BBB 21". "Não adianta ganhar de planta. Assim é fácil. Ganhar do Fiuk qualquer um ganha. Ganha de mim", disparou. Vale lembrar que Fiuk chegou ao terceiro lugar em sua edição.

A conversa acabou em desentendimento e Maycon alegou que está no programa para realizar seu sonho. "Não enche meu saco", disparou.

