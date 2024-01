Juliette - Reprodução do Instagram

Publicado 10/01/2024 22:39

Rio - Juliette utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (10), para desabafar sobre os primeiros dias dentro do BBB. No X, antigo Twitter, a campeã da 21ª edição do reality relembrou como se sentiu na época que esteve confinada.

"Impressionante como esses primeiros dias de BBB são os mais difíceis. Fico arrepiada em lembrar. Euforia, gatilhos, choro por qualquer razão, urgência em falar, em ser ouvido ou agradar… medo", escreveu Juliette, que passou por altos e baixos durante sua participação no programa.

A paraibana ganhou o BBB21 com 90,15% dos votos e, além do prêmio de R$ 1,5 milhão, conquistou mais de 24 milhões de seguidores em suas redes sociais, se tornando um verdadeiro fenômeno.

