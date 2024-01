Soweto, Menos é Mais e Péricles vão se apresentar no BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Publicado 10/01/2024 14:53

Rio - Soweto, Péricles e Menos é Mais são as atrações da primeira festa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, que acontece na noite desta quarta-feira. Os artistas prometem colocar os participantes para dançar ao som de seus maiores sucessos.

"Estarei na primeira festa do 'BBB 24', que honra! Feliz demais em fazer parte desse momento incrível. Vamos curtir e aproveitar muito, será uma noite linda!", comentou Péricles, no Instagram.

Na mesma rede social, o Menos é Mais também falou sobre a apresentação no reality. "Pelo segundo ano seguido o nosso pagode vai invadir a casa mais vigiada do Brasil pra dar aquela matadinha de saudade na primeira festa do #BBB24. Quem vai acompanhar?", quis saber.

Os internautas se empolgaram com as atrações. "Soweto e Péricles na festa de hoje do BBB. Eu estaria no paraíso pois amo!", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. Nessas horas que eu queria estar no BB para curtir uma festa dessa!", disse outro.

Confira:

Só eu que estou achando um absurdo a primeira festa ter Soweto, Pericao e menos é mais e eu não estar lá para viver esse momento? #RedeBBB #BBB24 @bbb — Glycia Ribeiro (@GlyciaRibeiro) January 10, 2024

que delicia essa primeira festa, soweto, menos é mais e perícles — lucia (@aclinu) January 10, 2024

Hj tem festa no BBB com menos é mais , Péricles e Soweto mano já sei q vou dormir tarde só pra assistir esse pagode — (@felipe_negreiro) January 10, 2024