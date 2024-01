Wanessa Camargo - Reprodução Instagram

Publicado 10/01/2024 11:59

Rio - Wanessa Camargo, de 41 anos, revelou algumas inseguranças enfrentadas no passado durante uma conversa que ocorreu logo após a formação do Paredão, no "BBB 24". A cantora relembrou momentos difíceis do início de sua carreira, além da adaptação à chamada "alta sociedade".

"Quando comecei a minha carreira, sempre me sentia impostora. Esse povo que é chique, de 'high society'", iniciou ela, citando, em seguida, seu ex-marido, o empresário Marcus Buaiz, atual noivo de Isis Valverde.



"Casei com um cara que é da 'high society', convivia com famílias não sei o que, mas sempre me sentia impostora… Sabe que comecei a perceber que não era daqui? Passei muito tempo na carreira querendo ser aceita por essa galera", lamentou.

Por fim, Wanessa ainda explicou o motivo de ter aceitado o convite para participar da 24ª edição do reality show. "Queria estar aqui justamente para mostrar esse meu lado. A Wanessa que tem ZL [Zona Leste] na veia, que tem Alphaville, Goiânia, São Paulo, que tem misturas, que é amiga do Orleans e Bragança e do seu Silva, sabe?", concluiu.

