Viih TubeReprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 09:11 | Atualizado 11/01/2024 09:37

Rio - Viih Tube, de 23 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para reagir aos comentários de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo a respeito de sua falta de banho durante a passagem pelo "BBB". A influenciadora compartilhou um vídeo em que as duas sisters afirmavam que, após entrar no reality show, entendiam seus motivos de fugir do chuveiro.