MC Bin LadenReprodução/Globo

Publicado 11/01/2024 11:25

Rio - MC Bin Laden esclareceu para Wanessa Camargo o motivo pelo qual deu a ela um emoji de 'cobra' no primeiro Queridômetro do "BBB 24".

"Não é por mal, eu até falei com o Juninho. Ela é uma ótima jogadora. Só que assim, se tivesse camaleão seria uma pessoa que se camufla em vários lugares. (...) É uma pessoa estratégica", disse ele.

Wanessa também se posicionou, na tentativa de justificar a sua boa relação com todos na casa. "É da minha vida. Na escola eu andava com os populares e os nerds. Eu andava com as turmas todas", falou.