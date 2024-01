Nizam e Alane trocam elogios na festa do BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Nizam e Alane trocam elogios na festa do BBB 24Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 11/01/2024 10:43 | Atualizado 11/01/2024 10:45

Rio - Após demonstrar interesse em Alane, Nizam dançou coladinho com a sister na primeira festa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira. Os dois chegaram a trocar elogios e flertes, mas não rolou nada além disso.

"Você dança bem", disse a modelo. "Você rebola que é um absurdo", opinou o executivo de contas internacional. "Você gostou?", quis saber Alane. "Sim, pena que não pode debaixo do edredom, né?", perguntou ele. A bailarina respondeu: "Pode sozinha, eu rebolo muito sozinha".

Eles seguiram dançando juntinhos. Nizam, então, disparou: "Você sabe que meu coração é fraco". Alane avisou: "Então não vou fazer mais nada pra te preservar". A modelo também deixou claro para o brother que não tinha a intenção de fazer casal no reality, no entanto, ponderou: "Quebrar promessa faz parte".

Vale lembrar que em conversa com com Giovanna Pitel, Lucas Pizane e Fernanda, no mesmo dia, Nizam comentou que tinha desistido de paquerar Alane por ela não querer transar no programa. "Eu estou desistindo, velho. Porque ela disse que tinha 24 anos, que a mamãe falou para ela não fazer nada aqui, que não quer deitar com ninguém, só beijinho. Eu tenho 32 anos, o que eu quero de beijinho?", questionou. Pitel, então, quis saber se o paulista tinha coragem de ir para debaixo do edredom. "Lógico, um galalau desses, que pergunta…".

