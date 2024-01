Zilu e Wanessa Camargo - Reprodução/Instagram

Zilu e Wanessa Camargo

11/01/2024

A ideia, segundo ela, é ficar mais perto dos netos; José Marcus e João Francisco, filhos da cantora com Marcus Buaiz."Daqui a pouquinho estou arrumando as malas, partindo pro Brasil daqui a pouco pra ir lá pro Marcus ficar lá com as crianças, dar carinho, amor e atenção porque cuidar, ele está cuidando muito bem. Ele é pai, ninguém melhor do que ele para cuidar dessas crianças. Mas eu quero estar lá junto, dar carinho, amor, ser vovó lá deles. Da Júlia, do Joaquim, do João, do José como sempre gostei de ser", disse ela, citando também os filhos de Camilla Camargo.Zilu ainda admitiu que não consegue se desgrudar da TV e que acompanha todos os passos da filha no BBB 24. "Cada hora que ela muda de ambiente, eu também mudo a câmera", disse.