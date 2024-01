Fiuk - Reprodução/Instagram

Rio - Fiuk falou sobre a eliminação de Maycon Cosmer no "BBB 24". O comentário veio após o cozinheiro escolar chamá-lo de 'planta', em relação a participação dele no reality.

"Vai bonitão [emojis de risadas] achou que era mamãozinho", brincou o artista em uma publicação que anunciava a eliminação de Maycon.

"Não adianta você ganhar de planta. Ganhar de planta é fácil demais. Ganhar do Fiuk, irmão, qualquer um ganha. Ganhar do Fiuk qualquer um ganha. Ganha de mim", Maycon disse em conversa com Davi.