Maycon é recebido por fãs ao deixar os Estúdios Globo, no Rio - Victor Chapetta

Maycon é recebido por fãs ao deixar os Estúdios Globo, no RioVictor Chapetta

Publicado 12/01/2024 16:46

Rio - Maycon Cosmer ficou apenas quatro dias no BBB 24, polemizou, foi criticado por sua postura no programa e também ganhou fãs. Ao deixar os Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira, 12, o cozinheiro foi cercado por um grupo.

fotogaleria

Simpático, ele tirou fotos, deu abraços e conversou com eles. Durante sua pequena participação no reality show, Maycon foi acusado de capacitismo ao fazer piadas com a prótese de perna do atleta paralímpico Vinicius Rodrigues.

Além disso, ele foi bastante criticado por seus comentários machistas em relação às roupas usadas por Yasmin Brunet no programa da Globo.

Perfil de Yasmin Brunet diz que eliminação de Maycon no BBB 24 foi 'resposta ao machismo'

O perfil oficial de Yasmin Brunet, 35 anos, fez uma publicação reagindo à eliminação de Maycon no Paredão entre ele, a modelo e Giovanna.

"O paredão de ontem foi uma resposta para o machismo, para o pré-conceito e para aquela parte da sociedade que ainda insiste em acreditar que uma mulher pode ser definida pela roupa que usa. Não vamos mais aceitar", diz a mensagem, que ainda cita uma mensagem dita pela filha de Luiza Brunet: "Uma mulher pode vestir o que quiser", diz a mensagem publicada nesta sexta-feira, 12.

Em conversa dentro da casa, o cozinheiro comentou que a modelo usava roupas tão transparentes que ele ficava com receio de olhar e ser flagrado pela edição do reality show.