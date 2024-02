Pitel e Davi na festa desta madrugada - Reprodução/Globo

Publicado 22/02/2024 16:43 | Atualizado 22/02/2024 16:53

Rio - A equipe de Giovanna Pitel se manifestou, nesta quinta-feira (22), após toda a repercussão envolvendo a aproximação de Davi na festa desta madrugada, que fez carinho no cabelo dela e deu um beijo no rosto. As cenas viralizaram nas redes sociais e alguns apontaram que ela foi vítima de importunação sexual.

"Primeiramente, queremos ouvir a Pitel antes de qualquer coisa! Ela é a única parte que nos preocupa, como ela se sentiu, como ela está. E cabe apenas a ELA falar sobre. Não cabe a ninguém aqui falar o que ela sentiu ou o que ela deixou de sentir por conta da reação dela, pois em muitas situações não sabemos nem como reagir, e vale ressaltar que no momento ela estava bêbada. Então isso é algo que apenas ela pode falar", iniciou a mensagem postada na rede social oficial dela.



"O que cabe a nós é deixar aqui os vídeos do que realmente aconteceu. E deixar bem claro que jamais iremos esvaziar pautas sérias, mas também jamais iremos deixar de trazer pautas quando necessário. Queremos ouvir a nossa Pitel antes de tudo, esperamos que a produção a chame no confessionário e dê a ela a oportunidade que toda mulher tem o DIREITO: Ser ouvida", completou a equipe da participante que postou uma sequência de vídeos da festa.



Equipe de Davi fala sobre suposta importunação contra Pitel

A equipe de Davi se pronunciou após telespectadores do "BBB 24" levantarem que ele teria cometido uma importunação sexual ao beijar o rosto de Pitel durante a festa realizada nesta quarta-feira (21).

Os profissionais rebateram as acusações e pediram por respeito. "Está cada vez mais cansativo rebater as imputações de crimes ao Davi que vêm ocorrendo. A todo momento procuram incriminá-lo por condutas não condizentes a crimes e isso somente revela a insatisfação das pessoas em enxergarem alguém como ele em posição de destaque no jogo", disseram.

"Por isso viemos por meio desta, pedir para que por agora as torcidas mantenham o respeito aos participantes. Nesse momento, esperamos que a edição de hoje aborde o ocorrido na festa de ontem e que tudo se esclareça para que o jogo flua com nitidez e respeito", continua a nota.

"Opinar sobre alguém ser chato ou possuir condutas inconvenientes não dá o direito de imputar crimes sobre a mesma! Davi merece respeito", conclui.