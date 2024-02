Fernanda no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 21/02/2024 18:06

Rio - Após escapar da eliminação no paredão de terça-feira (20), Fernanda teve uma conversa com Pitel no "BBB 24" e desabafou.

"Eu não sou uma pessoa alegre, feliz da vida. Sou uma pessoa que detesto muitas coisas em minha vida e me deixaram triste, sou uma pessoa triste. Posso ver alegria em várias coisas, posso dar risada, posso trazer alegria para outras pessoas", iniciou ela.A sister falou que é muito mais fácil para ela fazer os outros felizes. "Por que sou uma pessoa condicionada a relacionamento? Porque é muito mais fácil para mim fazer o outro feliz, é muito mais fácil pra mim dizer todas as suas qualidades todos os dias, prometer te amar todos os dias, fazer de tudo para você ter um dia incrível, maravilhoso, se sentir a pessoa mais importante do universo. É muito fácil isso por você, mas não consigo fazer um décimo disso por mim porque sou uma pessoa triste", completou.Pitel opinou que a amiga precisa parar de ser traumatizada. "Tu precisa de uma psicóloga"."Sabemos que a jornada de uma mãe atípica solo não é muito difícil, mas agora ela não está mais tão solo", diz a legenda do vídeo postado no Instagram oficial de Fernanda.A confeitaria é mãe de dois: Laura, 5 anos, e Marcelo, 11, que tem transtorno do espectro autista.