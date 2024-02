Alane - Reprodução/Globo

AlaneReprodução/Globo

Publicado 21/02/2024 09:09

Rio - Alane comentou nesta quarta-feira (21) que pensa que Deniziane foi eliminada por conta do embate que teve com Raquele, dias antes. A bailarina levantou ainda a hipótese de que a confeiteira é uma das preferidas pelo público.

fotogaleria

"Vai que a Raquele é amada pelo Brasil inteiro, que ela é a nova Juliette. E aí tiraram a Anny porque teve esse embate", disse em conversa com Beatriz e Leidy Elin. "A questão do limão com o Davi. Não sei... Porque ela falou que ele foi egoísta", opinou a vendedora.

"Eu pensei que a Anny era a 'fada sensata' da edição. Eu jurava!", comentou a trancista. "Eu não entendo como as coisas ruins que a Fernanda falou para a gente foram menos pesadas do que o que a Anny fez aqui dentro", pontuou Alane