MC Bin Laden chora durante conversa no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 20/02/2024 18:54 | Atualizado 20/02/2024 18:57

Rio - MC Bin Laden conversou com Lucas na academia do "BBB 24", nesta terça-feira (20) e chorou durante o papo ao lembrar a briga que teve com Michel.

"Não quero criar ranço, não quero criar nada. Sendo bem sincero, aquele bagulho dele chorar e ficar em grupo falando mal de mim", iniciou Bin.O cantor seguiu dizendo que quero levar isso como jogo e que todos no BBB tem jogo, tem família, vida e todo mundo merece ganhar, só que só tem um vencedor."Não quero que meu pai sinta vergonha de mim. Não quero que minha mãe tenha vergonha de mim. Quero que eles tenham orgulho. Quero ser motivo de orgulho para os meus irmãos, para os meus amigos, para a minha equipe, para as pessoas que sonham em ser MCs, que sonham em chegar num lugar e ver a música deles tocando", diz MC Bin Laden."Uma das coisas mais bonitas do ser humano é saber reconhecer o erro e recalcular a rota", opina Lucas Henrique."Tenho muito medo de minha mãe, da minha tia, estarem com um pouco de vergonha de mim", diz MC Bin Laden, abalado.Ele falou ainda que se pedisse para sair, não estaria pensando na família."Eu só estaria pensando em mim. Então, por isso que eu vou lutar aqui dentro. Minha família, meus amigos e quem é fã vão lutar lá fora. Vou errar, vou acertar, vou levantar, vou cair, vou levantar de novo".Em seguida, ele pediu para dar um abraço em Lucas e chorou."Sou grato pela sua amizade", agradece Bin. "Eu também, cara!", respondeu o professor.