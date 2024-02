Beatriz e Fernanda discutem mais uma vez no ’BBB 24’ - Reprodução / Globoplay

Publicado 20/02/2024 11:20 | Atualizado 20/02/2024 11:27

Rio - Beatriz, de 23 anos e Fernanda, de 32, protagonizaram uma nova troca de farpas, na madrugada desta terça-feira, após o Sincerão do "BBB 24". Informada por Leidy Elin sobre a confeiteira ter feito novas reclamações a respeito de seu jeito de ser, a vendedora resolveu tirar a história a limpo e voltou a acusar a sister de se incomodar com sua alegria.

"Quando ela [Fernanda] ganhou a prova Bate e Volta, que subiu o papel, todo mundo ficou de boa. E ela falou: 'Não sei como a Bia não foi comemorar no meu papel'. Tipo assim, falando que você é espalhafatosa, que comemora tudo", disse Leidy à Beatriz que, impaciente, resolveu ir atrás de Fernanda na cozinha da casa.

"Você fala que eu sou ninguém, invisível... Mas fala lá né, na prova Bate e Volta. 'Ainda bem que a Bia não comemorou no papel'. Eu lá quero comemorar no papel? Se liga mulher, pelo amor de Deus! As propagandas te incomodam? Eu te incomodo?", disparou a loira para confeiteira.

"Não tem culhão para aguentar o que você fala, vai continuar se incomodando. Volto a falar, tem um botão na sala, pode apertar. [...] Se você se incomoda com a minha alegria, o problema é seu", afirmou a paulista.

Na sequência, Fernanda questionou se a sister já havia votado nela para a berlinda, ao que a loira respondeu: "várias vezes". "Esse é o peso! Eu posso fazer o que eu quiser. Quando você estiver no Paredão e tiver uma prova parecida, faça o mesmo", indicou a confeiteira, por sua vez.

"Se eu tivesse incomodada, você iria sentir. Eu c*guei para você! [...] Que papo de maluca! Você é desequilibrada!", acrescentou Fernanda, por fim.