Susana Vieira participa do quadro ’Vamo Invadir sua Casa’, com Marcos VerasReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 22/02/2024 09:16 | Atualizado 22/02/2024 12:17

Rio - Susana Viera, de 81 anos, não poupou elogios a Davi durante sua participação no quadro "Vamo invadir sua casa", de Marcos Veras, no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, nesta quarta-feira. Tudo começou quando o humorista quis saber qual novela seria a de Davi. A atriz não titubeou. "Qualquer novela que o Cauã Reymond fizesse, por causa do corpo dele".

Veras, então, quis saber mais. "O Davi é o sexy simbol da casa pra você?", perguntou. "Davi tem corpo lindo. Tem o corpo de uma pessoa que não malha, que tem uma testosterona forte", comentou a atriz. "Chama-se juventude", brincou o humorista. Susana concordou: "É isso".

Os internautas se divertiram com a declaração da artista. "Susana Vieira acha o Davi gostoso", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "A Susana vieira falou que Davi poderia substituir o Cauã Reymond! Nosso sex symbol!", disse outro. "Susana Vieira apaixonada no Davi", comentou uma terceira pessoa.

No quadro, a veterana ainda comentou que Pitel seria a 'Senhora do Destino'. "Ela é meio má, meio debochada". Em outro momento, Susana disse que a sister é preguiçosa. "Pitel é muito preguiçosa, a gente só vê ela retangular", disse a artista, que também opinou sobre Alane. "Só faz voz boazinha quando tá assim pitchu mmumu... mas quando ta com as amigas, fala alto, tem atitude". Já Beatriz recebeu elogios da atriz."Ela é maravilhosa, é que nem eu".

“Davi tem corpo lindo. Corpo de quem nao malha, de que tem uma testosterona forte”



A Susana Vieira SEDENTA no Davi kkkkkkkkkkkkkkkkk #bbb24 pic.twitter.com/RwH2Z8b1DG — BBBabi (@babi) February 22, 2024

E qual a opinião da Susana sobre as sisters? Ela soltou o verbo #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/jAbZt7QEEN — TV Globo (@tvglobo) February 22, 2024

A Suzana vieira falou que Davi poderia substituir o Cauã Reymond! Nosso sex symbol! pic.twitter.com/JfmIhrqggP — Nanda Brito (@Mariananda3505) February 22, 2024

Susana Vieira querendo experimentar o acarajé do Davi — Tatjanna (@tatjannaC) February 22, 2024

a susana vieira de olho no davi kkkkkk morto — edu MARTS (@eduzisses) February 22, 2024