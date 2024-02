Yasmin Brunet chora durante festa do ’BBB’ - Reprodução de vídeo

Yasmin Brunet chora durante festa do ’BBB’Reprodução de vídeo

Publicado 22/02/2024 07:25

Rio - Yasmin Brunet foi às lágrimas durante a festa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira. Após uma conversa com Fernanda e Wanessa, a modelo chorou por acreditar que tem agido de uma maneira errada no reality show.

"Não entendo isso aqui", lamentou ela. "O que você quer entender? Não dá para entender, tem que viver", comentou Lucas. Wanessa notou que a amiga estava chorando e a abraçou. "Só errei até agora", desabafou Yasmin. "Não, está maluca? Todo mundo errou", frisou a cantora. "Só errei porque eu não queria ouvir ninguém pra poder poder votar em alguém. Eu sou muito burra", pontuou a modelo.

Wanessa consolou Yasmim ao dizer que todos erram. "Fiz você errar, eu fiz você votar numa pessoa que você não queria", disparou a modelo. "Não é sua responsabilidade", avisou Wanessa. "Você é muito melhor do que eu como pessoa, eu fico tentando fazer você ser fria e não ouvir as pessoas", afirmou Yasmin, ainda aos prantos. "É a forma que você tem para se defender", declarou a cantora.

'Não assume a responsabilidade dele na briga'

Durante uma conversa com Wanessa e Yasmin, Fernanda recordou a situação em que Davi alertou a modelo sobre alguns brothers do programa. A cantora disse que o baiano não errou ao alertar a loira e disse que MC Bin Laden colocou pilha nela para ver maldade na atitude do brother.

Fernanda, então, deu sua opinião sobre o cantor e falou sobre a relação entre eles. "Toda minha história com o Bin, eu não tenho raiva de nada, eu tenho mágoa. Tivemos vários momentos legais, várias conversas. Eu sempre dei palavras de incentivo pra ele, sempre levantando, ajudando, apoiando. Aí ele pega, faz um movimento, um dia depois desse movimento, pula fora da briga, olha na minha cara e fala: não quero mais falar com você, e não assume a responsabilidade dele na briga. E depois fala para todo mundo que vai votar no cara e que não vai me defender", contou. Wanessa opinou: "O Davi estava certo, as pessoas estavam vendo isso já".

Logo depois, Yasmin relatou para a sister o que aconteceu na ocasião. "Davi me tirou de uma festa e falou para mim que gostava muito de mim, que estava preocupado comigo lá fora, com minha carreira, porque eu estava andando com os gnomos e ia me queimar. Ele estava falando de umas pessoas específicas", explicou. "Era Bin, Nizam, essa galera. Eu estava errada. Eu falei para ele que essa frase...", disparou Wanessa. "A frase pesa", emendou Fernanda. "E quem que pôs a pilha de falar: 'nossa, que maldade o que ele falou'?", perguntou a cantora. "O Bin...E a gente tava vendo como 'sem noção, sacanagem ele (Davi) fazer isso, que maldade'", declarou Yasmin. "Foi quando eu entrei na pilha contra Davi", afirmou Wanessa.