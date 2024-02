Pitel conversa com Fernanda no BBB 24 - Reprodução/Globo

Pitel conversa com Fernanda no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 22/02/2024 18:13

Rio - Pitel conversou com Fernanda no quarto Gnomos do "BBB 24", nesta quinta-feira (22) sobre a aproximação de Davi na festa desta madrugada.

“O Davi quando ele bebe, ele fica super carinhoso… Minha gente, ele é carinhoso, veio me chamar, aí tava lá me abraçando. Dai eu vou ser grossa com a pessoa a troco de nada se ele nunca me fez nada? Não tem pra que, não acho necessário. Ele não passou do limite.”. disse ela.

Fernanda concordou: "Ficou te abraçando, te beijando, eu vi", disse. A atitude de Davi viralizou nas redes sociais e algumas pessoas chegaram a sugerir que houve importunação sexual.

A equipe de Pitel fez uma postagem dizendo que ela precisava ser chamada no confessionário para dizer o que sentiu naquele momento e se o baiano passou do ponto.

"O que cabe a nós é deixar aqui os vídeos do que realmente aconteceu. E deixar bem claro que jamais iremos esvaziar pautas sérias, mas também jamais iremos deixar de trazer pautas quando necessário. Queremos ouvir a nossa Pitel antes de tudo, esperamos que a produção a chame no confessionário e dê a ela a oportunidade que toda mulher tem o DIREITO: Ser ouvida", completou a equipe da participante que postou uma sequência de vídeos da festa.