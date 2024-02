Fernanda e Pitel durante a disputa da prova do líder - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/02/2024 09:35

Rio - Fernanda e Giovanna Pitel fizeram uma revelação íntima durante a prova de resitência do líder do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada desta sexta-feira. As duas contaram que dispensaram a peça íntima para realizarem a dinâmica e se divertiram com a situação.

"Vim sem calcinha, e tu?", perguntou a assistente social. "Eu também", declarou a confeiteira e modelo. As sisters foram as penúltimas a deixarem a competição.