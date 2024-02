Beatriz entregando as pulseiras do VIP após assumir a liderança - Globo

Beatriz entregando as pulseiras do VIP após assumir a liderançaGlobo

Publicado 24/02/2024 07:36

Rio - Beatriz é a nova líder da semana no 'Big Brother Brasil 2024'. Mas a decisão não foi tão fácil assim. A sister foi coroada após um longo dia de discussão com Isabelle, com quem venceu a prova de resistência na quinta-feira (22).



A 10ª prova do líder do 'BBB 24' foi feita em dupla. Beatriz e Isabelle resistiram por cerca de cinco horas e sete minutos e, após a desistência de Fernanda e Pitel, conquistaram a vitória. No entanto, as duas deveriam escolher, em comum acordo, quem ficaria com a liderança. No programa ao vivo, anunciaram que o poder iria para Isabelle, que ficou com o prêmio em dinheiro no valor de R$ 44.500.

Após a coroação, Beatriz distribuiu as pulseiras do VIP e colocou na mira do líder quatro brothers: Fernanda, Giovanna, Michel e Rodriguinho.



Decisão difícil



A escolha não foi tão fácil assim. Durante todo o dia, cada uma defendeu seus argumentos em uma longa conversa. O principal deles era o desejo pela festa do líder. No fim, Isabelle cedeu e Beatriz anunciou que seria a líder.



Muito triste, a manauara foi consolada por Davi. “Você é uma mulher que tem história para contar. O Brasil te ama, gosta de você”, disse o brother.