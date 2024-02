Giovanna dá selinho em MC Bin Laden durante festa no 'BBB 24' - Reprodução / Globoplay

Publicado 24/02/2024 19:57

Rio - O único casal que ainda restava na casa do "BBB24" terminou o relacionamento. Em conversa com Raquele na dispensa, a sister revela que a decisão partiu do cantor, que disse estar em um posição difícil.

"Primeira coisa, terminei meu namoro!", contou Giovanna. "É o que?", indagou Raquele assustada. "Bin acabou de falar que é melhor a gente parar. É isso", explicou Giovanna. "Ele não falou por que não?", perguntou Raquele. "Provavelmente é por causa do jogo. Ele falou que tá numa posição muito difícil...", revelou a agora ex-namorada de MC Bin Laden.

Na semana passada, Bin e Giovanna já haviam conversado sobre o relacionamento que estava estremecido pelo fato dos dois não fazerem parte do mesmo grupo e não jogarem juntos.