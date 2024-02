Isabelle e Davi conversam na cozinha durante festa no 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

Isabelle e Davi conversam na cozinha durante festa no 'BBB 24'Reprodução / TV Globo

Publicado 25/02/2024 10:01

Rio - A noite de sábado no “BBB 24” foi marcado pelos shows de Xande de Pilares e Joelma e também por uma “DR” entre Davi e Isabelle. O baiano não gostou de ver a sister conversando com Michel e Giovanna e foi desabafar com Matteus.



“O que será que está por trás disso? Será que ela espera uma coisa de lá e também de mim”, disse o brother ao amigo, perguntando se ela estaria jogando dos dois lados da casa.