Rio - Giovanna se mostrou surpresa neste domingo (25) com a decisão de MC Bin Laden de colocar um fim no relacionamento com a sister no "BBB 24".

"Ele terminou com você, foi?", perguntou Pitel. "Aí você pergunta para ele. Ele que quis, tem as questões dele", respondeu ela sobre o motivo.

Na conversa, a nutricionista demonstrou que não entendeu as motivações do cantor para terminar com ela. "Provavelmente eu não sei de tudo", disse.

"Estou muito confuso de muita coisa. Eu não quero ficar numa parada desconfortável, nem deixar você. A amizade sempre vai ter, entendeu? Desculpa qualquer coisa", falou ele ao terminar a relação.

Mas em conversa com Lucas no dia anterior, ele detalhou o que o fez chegar nessa decisão. "Tem umas coisas que tô sentindo... Pedi desculpas pra ela se ela sentiu alguma coisa que eu fiz de errado e é isso. É, f*da, mano. Sonhei com essa pessoa lá de fora também", começou em conversa com Lucas.

"A pessoa lá fora pode estar casada, mas ainda sei que minha ex sogra gosta de mim. Pelo menos tenho amizade, E se ficar estendendo um bagulho que não vai acontecer lá fora, é ruim também. Você faz a pessoa perder tempo e você também perde tempo. Eu pensei no lá fora. Pensando aqui dentro, gerou um constrangimento", concluiu.