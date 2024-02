Wanessa Camargo - Reprodução/Globo

Wanessa CamargoReprodução/Globo

Publicado 26/02/2024 16:14 | Atualizado 26/02/2024 16:20

Rio - Wanessa Camargo criticou MC Bin Laden e analisou as atitudes do músico dentro do "BBB 24", nesta segunda-feira (26). Ela chegou a especular como seria um Paredão com o brother, caso ele não tivesse escapado.

"Esse Paredão é uma combinação tão improvável, tão louca, tão absurda... Se o MC Bin Laden estivesse no Paredão, eu ia ficar muito mais segura", disse ela.

"Eu também, mesmo não sabendo de nada. A gente ia ficar segura por causa das nossas teorias e convicções", concordou Yasmin Brunet.