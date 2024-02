Isabelle - Reprodução/Globo

Publicado 26/02/2024 13:15 | Atualizado 26/02/2024 13:23

Rio - Davi e Isabelle conversaram neste domingo (25) após terem um atrito durante a última festa, por conta de jogo. A sister não gosta de falar com o baiano sobre isso, apesar de manter uma amizade com ele.

O baiano, por sua vez, não gosta da aproximação de Isabelle com outros participant es. "Eu te fiz uma pergunta, se você estava jogando com o Michel, a Raquele e a Giovanna. Você não quis falar no momento, tudo bem, te respeito. Aí eu fiquei sem entender. Eu te fiz uma pergunta muito simples", começou Davi.

"Eu já não te respondi que eu te faço o que eu quero da minha cabeça, do meu coração? E eu não estou entendendo porque essa surpresa de eu estar andando com a Raquele, com o Michel e com a Giovanna", respondeu ela.

"Não estou falando de você andar com eles, estou falando de você jogar", continuou Davi. Na sequência, Isabelle afirmou estar chateada por se sentir pressionada por Davi a falar sobre suas posições no jogo, sempre que ele deseja.

"Ontem essa pergunta me fez ficar um pouco... A forma como você fala em alguns momentos, eu sempre tenho que ficar me justificando. E ontem eu só queria um abraço, não queria conversar", concluiu ela.