Publicado 26/02/2024 10:54 | Atualizado 26/02/2024 10:56

Rio - Bruna Amaral, mulher do cantor Rodriguinho, não gostou nada de ver que os administradores das redes sociais de Fernanda e de Giovanna Pitel, aliadas do marido no "BBB 24", se posicionaram contra o cantor e soltou o verbo no Instagram, na madrugada desta segunda-feira. A modelo e criadora de conteúdo digital demonstrou surpresa com a situação, citou ingratidão e disse que o amado "está andando com vários Judas".

"Quando a Nanda foi para o paredão, unimos a torcida do Rodrigo e votamos muito para ela ficar. Inclusive eu votei muito até o último minuto. Enfim, a ingratidão! Porém, nada como um dia após o outro", afirmou Bruna, ao compartilhar a publicação do perfil de Fernanda, que dizia: "Fernanda está de volta para a parte 2 de sua saga no paredão e conta com vocês para continuar contando sua história na tela do BBB24! Nesse paredão seremos fora Rodriguinho, pensando no jogo externo e com a consciência de que a Fernanda não vê tudo o que nós vemos. Pedimos para que a torcida não dispersem os votos e vamos com tudo para salvar nossa loba! O voto é pra sair, votem em Rodriguinho!".

A mulher de Rodriguinho também mostrou descontentamento com o posicionamento do perfil de Pitel. Os representantes da alagoana acreditam que a maior aliada dela é Fernanda puxaram mutirão contra Rodriguinho. "Seguimos para a segunda piada da noite. Gente, estou chocada como o Rodrigo está andando com vários Judas. Aliás, andava. Dentro e fora da casa", declarou Bruna.

A postagem nas redes sociais de Pitel afirma: "Fernanda é a maior e verdadeira aliada da Pitel na casa, analisando de um todo a situação. Pelas inúmeras falas que a Pitel infelizmente não tem acesso estando dentro da casa, falas essas sobre a nossa Pitel que não são perdoáveis, como falar que queria ‘adestrar’ a Pitel para ela se posicionar no jogo como ele bem queria. E o mesmo já falou lá dentro para outros brothers que não joga nem com Pitel e nem com a Fernanda. Dito isto, somos fora Rodriguinho".

Rodriguinho enfrenta Fernanda e Lucas Henrique no paredão. Um dos participantes deixa a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira.







