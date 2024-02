Davi manda Lucas calar a boca e clima esquenta no 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

Publicado 27/02/2024 07:39

Rio - O clima na casa mais vigiada do Brasil esquentou após a dinâmica do "Sincerão" no "BBB 24", na noite desta segunda-feira (27). Lucas ouviu uma conversa entre Davi e Isabelle e não gostou do que o baiano falava. Assim, começou uma discussão.



"Eu falo para você ouvir também. Você é minha opção de voto, acabou", disse Davi ao Buda, que rebateu: "Você fala que quer me ver fora do jogo. Eu também quero".



O papo acalorado continuou. O motorista de aplicativo disse que o Buda não aceita ser sua opção de voto. "Como não? É você que não aceita", respondeu o professor, logo seguido por Davi: "Eu aceito. Já fui a três paredões".



Mas tudo se complicou quando o baiano soltou: "Não tem argumento para falar, cala a boca". Lucas, que já se afastava, voltou retrucando: "Cala a boca, não! Eu faço o que eu quiser. Me respeita, não sou moleque".

O "Sincerão" acontece toda segunda-feira, quando todos os emparedados, líder e o anjo da semana participam de uma atividade definida pela produção do programa. Diferentemente das últimas dinâmica, desta vez os envolvidos no paredão permaneceram na casa e os demais brothers foram para a área externa.

Os participantes da sala tiveram que nomear quem protege, despreza e quer fora do jogo e quem das pessoas que estavam fora era alvo de uma categoria negativa, levava um banho de gosma.