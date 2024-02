Raquele abre a geladeira do VIP e perde estalecas - Reprodução / TV Globo

Raquele abre a geladeira do VIP e perde estalecasReprodução / TV Globo

Publicado 27/02/2024 08:06 | Atualizado 27/02/2024 08:41

Rio - O "Sincerão" desta segunda-feira (26) rendeu na casa mais vigiada do país. Durante a madrugada, ainda digerindo tudo que aconteceu na dinâmica, os brother que estão na Xepa planejaram colocar todos no "Tá com Nada", comendo a comida do VIP.



O plano era comer um bolo para comemorar o aniversário de Rodriguinho nesta terça-feira (27), mas o brother recusou a oferta. Raquele também não quis entrar na brincadeira, e foi quem acabou perdendo estalecas.