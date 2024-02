Yasmin Brunet - Reprodução/Globo

Publicado 27/02/2024 17:32 | Atualizado 27/02/2024 18:15

Rio - Yasmin Brunet lamentou nesta terça-feira (27) "não poder se retirar" de algumas situações e confessou que, às vezes, tem vontade de gritar por causa das discussões que envolvem Davi.

"Você é chato para um cacet*, put* que pariu. E, sim, tô implicando com seu jeito. E não é o que você faz, o que você é que é chato. Você respirando já me irrita", disse ela em conversa com Wanessa.