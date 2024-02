Rodriguinho ganha bolo de aniversário no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 27/02/2024 20:11

Rio - Após esnobar e dispensar cantar parabéns com um bolo de aniversário preparado por Davi , Rodriguinho ganhou outro feito por Leidy Elin e comemorou com alguns brothers.

Apesar disso, por estar na xepa, o pagodeiro não pode experimentar o bolo. "Vamos cortar para todo mundo comer?", pergunta Leidy Elin. "Tira daqui rápido", disse o pagodeiro.

Alguns brothers que estão na Xepa comentam sobre querer a comida do VIP. "Rodrigo, por favor, seu último ato", diz Pitel. "Ela está louca", completou ele, que enfrenta o paredão de hoje com Fernanda e Lucas.

'Bolo com recheio de eliminação'

Mesmo com suas diferenças, Davi preparou o bolo para Rodriguinho e o gesto do brother viralizou nas redes sociais. Entretando, o motorista dividiu opiniões já que sua receita não pode ser provada pelo próprio aniversariante. Ainda assim, ele sugeriu que cantassem parabéns para o pagodeiro no programa.

"Eu já fiz o bolo, já está pronto. Depois do Raio-X, do café da manhã, aí junta todo mundo aqui e bate o 'Parabéns'. Aí você fala com ele?", perguntou Davi para Pitel, que prometeu falar com o brother. "Ele vai querer morrer primeiro", afirmou a sister quando o motorista saiu. "Não deu nem parabéns, vai fazer bolo para quê?", questionou Wanessa.



Nas redes sociais, internautas reagiram ao feito de Davi: “Bolo com recheio de eliminação”, brincou um. “O bolo é pra comemorar a saída dele”, garantiu outro. “Insuportável. Muita cena”, criticou uma terceira. “Fez de sacanagem só pq o cara não pode comer”, apontou mais uma.