Davi faz para bolo para Rodriguinho e Pitel dispara: 'Vai querer morrer'Foto: Reprodução

Publicado 27/02/2024 11:09 | Atualizado 27/02/2024 12:41

O cantor Rodriguinho vai comemorar seus 46 anos dentro do "BBB 24", mas a celebração não será tão doce quanto ele esperava. Davi, um dos maiores “rivais’ do pagodeiro no reality, até preparou um bolo para o aniversariante. Porém, devido à sua condição na Xepa, o cantor sequer poderá experimentar uma fatia.



Mesmo com suas diferenças, Davi preparou o bolo para Rodriguinho e o gesto do brother viralizou nas redes sociais. Entretando, o motorista dividiu opiniões já que sua receita não pode ser provada pelo próprio aniversariante. Ainda assim, ele sugeriu que cantassem parabéns para o pagodeiro no programa.



"Eu já fiz o bolo, já está pronto. Depois do Raio-X, do café da manhã, aí junta todo mundo aqui e bate o 'Parabéns'. Aí você fala com ele?", perguntou Davi para Pitel, que prometeu falar com o brother. "Ele vai querer morrer primeiro", afirmou a sister quando o motorista saiu. "Não deu nem parabéns, vai fazer bolo para quê?", questionou Wanessa.



Nas redes sociais, internautas reagiram ao feito de Davi: “Bolo com recheio de eliminação”, brincou um. “O bolo é pra comemorar a saída dele”, garantiu outro. “Insuportável. Muita cena”, criticou uma terceira. “Fez de sacanagem só pq o cara não pode comer”, apontou mais uma.



Embora alguns participantes tenham sugerido um plano para que Rodriguinho pudesse comer o bolo, o próprio aniversariante recusou a ideia, preferindo manter a integridade das regras do programa. "É meu aniversário, não vamos fazer nada", afirmou o pagodeiro anteriormente.