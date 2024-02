Thor Batista e Luma de Oliveira - Foto: Reprodução

Publicado 27/02/2024 09:53

Luma de Oliveira não ficou calada diante das críticas recentes à aparência de seu filho, Thor Batista. A atriz destacou que o rapaz, de 32 anos, foi alvo de julgamentos por não se encaixar no padrão estético atual. A famosa chegou a criticar tais intervenções que, segundo ela, comprometem a expressão facial.

Em sua declaração, Luma enfatizou sua preferência pela autenticidade. “Ontem meu primogênito foi duramente criticado nas mídias por não estar com a aparência padrão feita em alguns consultórios que deixam os rostos devidamente inflados como é considerado bonito hoje em dia”, começou.

Ela criticou a busca desenfreada por um ideal de beleza que resulta em rostos uniformizados e destituídos de expressão genuína. “Daí a pessoa acha que ficou mais nova, na minha opinião, só ficou com uma única expressão quando está feliz, triste, emocionado ou decepcionado”, garantiu Luma.

“Só pra lembrar que ainda existem pessoas como eu, que preferem as marcas ao redor dos olhos que permitem ter expressão no olhar. [...] Com sobrancelhas que poderiam estar melhores, aliás, como todo o rosto poderia estar, mas que me distanciaria muito de mim”, ressaltou a atriz, defendendo a beleza que vai além dos padrões.