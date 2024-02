Lucas Souza conquista vaga na Escola de Teatro Wolf Maya - Reprodução/Instagram

Lucas Souza conquista vaga na Escola de Teatro Wolf MayaReprodução/Instagram

Publicado 26/02/2024 21:13

Lucas Souza, que em breve fará sua estreia como ator na encenação da Paixão de Cristo, em Miguel Leão – PI, conquistou uma vaga na Escola de Atores Wolf Maya. O ex-A Fazenda dará início às aulas presenciais quando voltar de suas férias na Europa.

“Eu quero que as pessoas enxerguem que me preparo e me dedico inteiramente ao ofício que escolhi. Sou bem exigente comigo mesmo por acreditar que meu público merece sempre o melhor de mim e tenho buscado me cercar do que há de bom no mercado e a Escola Wolf Maya é, sem dúvidas, uma oportunidade de peso”, disse o ex-militar à colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense.

A Escola de Atores Wolf Maya prepara alunos para atuarem em filmes, séries e peças. “Para mim é um sonho ter a oportunidade de me lapidar em um local com esse gabarito”, finalizou Lucas.