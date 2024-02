Benedita Zerbini é filha de Regina Casé e Luiz Zerbini - Reprodução/Instagram

Benedita Zerbini é filha de Regina Casé e Luiz ZerbiniReprodução/Instagram

Publicado 26/02/2024 16:55

Regina Casé completou 70 anos e ganhou uma homenagem no palco do Domingão com Huck no último domingo (25). Durante sua participação no programa da TV Globo, a atriz e apresentadora relembrou a perda auditiva da filha, Benedita Zerbini.

De acordo com a artista, a herdeira perdeu a audição por conta do excesso de antibióticos ingeridos pela criança por conta de problemas no parto. "A Benedita nasceu ouvinte e ela ficou surda. Ela teve uma perda auditiva muito grave e que, hoje em dia, a gente lida bem, mas no começo era difícil pra caramba", iniciou durante o quadro Linha do Tempo.

"No nascimento, tivemos várias questões e um descolamento de placenta, e ela tomou muito antibiótico. Então, a lesão no nervo auditivo dela foi por remédio", explicou. "Então era muito difícil de aceitar que um bebê daquele tamanho, forte, tinha nascido ouvinte e tudo, passasse por isso. E eu também, o parto não foi levado de uma maneira que deu certo".

"Todo dia eu olhava para ela e não sabia se ia dar, se ela ia sobreviver. Mas a gente se agarrou de um jeito que nunca mais a gente soltou. A gente criou um vínculo. E eu tinha medo de ser mãe, eu achava que não seria boa mãe. Depois que a gente vê no que ela deu”, afirmou.

A próxima parada da #LinhaDoTempo é 1989, no nascimento da primeira filha de Regina, a Benedita #Domingão pic.twitter.com/ih76y3oMAx — TV Globo (@tvglobo) February 25, 2024

Fruto do relacionamento de Regina Casé com o artista multimídia Luiz Zerbini, Benedita tem 34 anos e é diretora e apresentadora do videocast "PCDPOD".