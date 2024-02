Bruna Amaral e Rodriguinho - Foto: Reprodução

26/02/2024

A tensão no BBB24 alcançou um novo patamar após as equipes de Fernanda e Pitel se unirem para pedir a eliminação de Rodriguinho. A reação da esposa do cantor, Bruna Amaral, não demorou. Ela utilizou os stories do Instagram para rebater as investidas das colegas de confinamento.

A parceira do pagodeiro fez questão de expressar sua indignação com a atitude dos adms, que representam amigas do cantor. “Quando a Nanda foi para o Paredão, unimos a torcida do Rodrigo e votamos muito para ela ficar. Inclusive eu votei muito, até o último minuto. Enfim, a ingratidão! Porém, nada como um dia após o outro”, declarou.

A famosa então seguiu desabafando sobre o mutirão que fizeram contra o marido, indignada. “Seguimos pra segunda piada da noite! Gente, eu tô chocada como o Rodrigo está andando com vários Judas. Aliás, andava! Dentro e fora da casa”, disparou Bruna, embora a ação tenha vindo dos administradores dos perfis de Fernanda e Pitel nas redes sociais, não das sisters.

A polêmica se estendeu na web, com muitos internautas surpresos. “É fora Rodriguinho, pois ele sempre falou mal da Fernanda”, afirmou uma. “Poxa, aí não. Contra o grande aliado dela? O Buda lá não ajuda ela em nada. Rodriguinho ainda vota a favor. Péssima orientação”, apontou outra. “Não dividam votos!!! Fora Rodrigo”, pediu mais uma.