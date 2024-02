Após detonar Bruna Marquezine na web, influencer tieta famosa em evento - Foto: Reprodução

26/02/2024

A produtora de conteúdo Maria Paula supostamente criticou Bruna Marquezine e depois pediu uma foto com a artista. A influencer havia questionado os padrões de beleza e alimentação das celebridades, sem citar a famosa. Porém, ela usou uma foto da atriz como exemplo, gerando polêmica entre os fãs da Bru e seus seguidores.

Em seus stories, Maria Paula expôs suas preocupações sobre a busca pelo corpo perfeito. “Uma amiga minha me disse que todas as influenciadoras famosas estão cada vez mais magras pessoalmente. Cada evento que ela vai, as mulheres estão sempre mais finas. E tá tudo bem, ser magras demais tá na moda de novo”, começou.

“Mas não posta foto comendo carboidrato fingindo que você de fato come isso. Faz igual a Jade [Picon] que admite que só come folha e fruta”, pediu a influencer. Em seguida ela compartilhou uma foto da Bruna Marquezine comendo uma fatia de pizza. Assim, ela enfatizou que as celebridades tomam remédio para emagrecer.

"É tão tóxico! [...] Todo mundo sabe que tá jorrando ozempic nos poros de todas as famosas e que ninguém aguenta comer mais nada, e eu não aguento ver elas vendendo como se fossem magras ‘do nada’", escreveu. Entretanto, ao encontrar Bruna Marquezine durante a Semana de Moda de Milão, a influencer fez questão de ser fotografada com a atriz.

Nas redes sociais, a atitude de Maria Paula deu o que falar. “Perigoso demais sair afirmando certas coisas desse jeito”, apontou uma internauta. “Não mentiu! Esse papo de dieta, equilíbrio e salada NUNCA existiu!”, detonou outra. “A Bruna é magra há alguns anos, não foi do nada”, defendeu mais uma.